Minister Deepak Kesarkar एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची एवढी घाई का झाली, दीपक केसरकर यांचा उद्धव ठाकरेंना टोला Published on: 4 hours ago

नागपूर उद्धव ठाकरे यांनी Nagpur Winter Session मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राजीनामा मागितला Deepak Kesarkar Criticized Uddhav Thackeray आहे. त्यांना किती घाई झाली आहे हे यावरून दिसून येत Uddhav Thackeray Demanded Resignation of CM आहे, असा चिमटा दीपक केसरकर यांनी उद्धव ठाकरेंना काढला Deepak Kesarkar has Teased Uddhav Thackeray आहे. या प्रकाराची सगळी माहिती कोर्टासमोर जाईल, तसेच ठाकरे यांना कशामुळे घाई झाली School Education Minister Deepak Kesarkar आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे नागपूरमध्ये आल्यानंतर ते आपल्या पक्ष कार्यालयात जाण्याऐवजी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात गेले, तिथे बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधी पाय ठेवला नसता. ग्रापंचायत निवडणुकीचे निकाल हे डोळ्यांत अंजन टाकणार ठरले आहेत. विरोधकांना असेच करायचे असेल, तर आम्हालादेखील अनेक प्रकरण काढता येतील, असा इशारा दीपक केसरकर यांनी दिला आहे.