Rajkot Crime दोन तरुणांवर चाकूने प्राणघातक हल्ला, घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद Published on: 31 minutes ago

राजकोटच्या भगवतीपारा भागात जुन्या वैमनस्यातून दोन तरुणांवर चाकूने हल्ला करण्यात आला. पोलिसांना याची माहिती मिळताच त्यांनी हल्लेखोरांना अटक केली आहे. या घटनेत दोन्ही तरुण जखमी झाले आहेत. त्यांना तात्काळ राजकोट सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेण्यात आले. पोलिसांनी हल्लेखोरांना काही तासांतच पकडले. वैयक्तिक वैमनस्यातून हा हल्ला झाल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. सध्या या संपूर्ण प्रकरणात बी डिव्हिजन पोलिसांकडून पुढील कारवाई करण्यात आली आहे. या संपूर्ण घटनेबाबत सांगायचे तर, राजकोटमधील जुना मोरबी रोडवरील भगवतीपारा पुलाखाली दोन तरुणांवर चाकूने हल्ला करण्यात आला. त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हरपालसिंग बहादूरसिंग परमार आणि अस्लम हनिफभाई बेलीम या तरुणांवर हा हल्ला करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन्ही तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. हा हल्ला साजन परमार आणि रणजित उर्फ ​​महादेव यांनी केला होता. त्यांना बी डिव्हिजन पोलिसांनी काही तासात अटक केली. सध्या याप्रकरणी पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणी राजकोट बी विभाग पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक बारोट यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, या गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपींना घटनेच्या काही तासांतच अटक करण्यात आली आहे. तसेच जुन्या वैमनस्यातून हरपाल आणि अस्लम यांच्यावर हा हल्ला करण्यात आला. सध्या याप्रकरणी कारवाई सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे भगवतीपारा भागातील हल्ल्याचे सीसीटीव्ही व्हिडिओही समोर आले आहेत. ज्यामध्ये तरुणावर कसा हल्ला झाला हे स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे. attack on two youths in Rajkot attack on two youths Caught on CCTV Rajkot Crime