Published on: 5 hours ago

कोल्हापूर धामणी नदीवरील dam in Kolhapur बळपवाडी ते गवशी पाटीलवाडी ता. राधानगरी दरम्यान शेतकऱ्यांनी कष्टाने व स्वखर्चाने बांधलेला मातीचा बंधारा पाण्याच्या प्रचंड दाबामुळे फुटल्याची dam burst in Kolhapur गेल्याची घटना घडली आहे. आज सकाळी 7 वाजता हा बंधारा वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले dam burst losses to farmers आहे. बंधारा फुटण्याला पाटबंधारे विभाग पूर्णता जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत Millions of losses to farmers आहे.