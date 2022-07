.

VIDEO : संजय राऊत यांच्या घराबाहेर शिवसैनिकांची गर्दी; राऊत यांना अटक न होऊ देण्याची भूमिका Published on: 2 hours ago

मुंबई - पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने ( Crowd of Shiv Sainik outside Sanjay Raut house ) शिवसेना खासदार संजय राऊत ( Sanjay Raut political journey ) यांच्या घरी छापा टाकला आहे. संजय राऊत यांची चौकशी होत आहे. राऊत यांना ( Ed rain sanjay raut house ) समन्स देण्यात आले होते. मात्र, आज सकाळपासून संजय राऊत ( ED action on sanjay Raut ) यांची चौकशी सुरू आहे आहे. संजय राऊत यांच्या घराबाहेर शिवसैनिकांची मोठी गर्दी जमली आहे. त्यांनी ठिय्या देखील केला होता. परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी घराबाहेर तगडा पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला आहे.