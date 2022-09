.

Virat Kohli New Restaurant : संगीतकार किशोर कुमार यांच्या बंगल्यात विराट कोहलीचे नवे रेस्टॉरंट Published on: 1 hours ago

संगीतकार किशोर कुमारच्या जुहूमधल्या बंगल्याचे रेस्टॉरंटमध्ये रूपांतर झाल्याचे समोर येत Kishore Kumar bungalow Conversion into restaurantआहे. हे रेस्टॉरंट दुसरे कोणाचे नसून भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहलीचे Cricketer Virat Kohli to open new restaurant आहे. खरे अलीकडेच विराट कोहलीने किशोर कुमारच्या जुहू येथील बंगल्याचा मोठा भाग भाड्याने घेतला होता. आता किशोर कुमार यांचा मुलगा अमितने या बातम्यांवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. लवकरच किशोर कुमार यांच्या जुहू बंगल्यात एक नवीन रेस्टॉरंट बांधले जाणार Virat Kohli new restaurant in Kishore Kumar bungalow आहे. विराटने ५ वर्षांसाठी ती जागा भाड्याने घेतली आहे. सुरू असेलल्या चर्चांनुसार हे रेस्टॉरंट जवळजवळ तयार आहे.