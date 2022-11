.

Virat Kohli and Anushka Sharma : क्रिकेटर विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पोहोचले नैनितालला, पाहा व्हिडिओ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

नैनिताल उत्तराखंड भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा Cricketer Virat Kohli and actress Anushka Sharma कुमाऊँचे मैदान पाहण्यासाठी नैनितालला पोहोचले. नैनितालला पोहोचल्यानंतर विराट आणि अनुष्का मुक्तेश्वर हिल स्टेशनवर असलेल्या अमरावती स्टेट रिसॉर्टमध्ये गेले. विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा नैनिताल दौऱ्यावर Virat Kohli and Anushka Sharma reached nainital आहेत. विराट कोहली दुपारी 4 वाजता सैनिक स्कूल घोराखलच्या हेलिपॅडवर हेलिकॉप्टरमधून उतरले, त्यानंतर ते रामगडला रवाना झाला. यादरम्यान विराट कोहली आणि अनुष्काने मीडियापासून पूर्ण अंतर ठेवले होते. विराट त्याच्या काही ओळखीच्या लोकांना भेटण्यासाठी रामगढच्या आसपासच्या परिसरात पोहोचल्याचे सांगण्यात येत आहे. विराट कोहली जगप्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज यांच्यासह कुमाऊंमधील न्याय देवता गोलजूलाही भेट देणार असल्याचे वृत्त आहे. विराट आणि अनुष्का तीन दिवस नैनिताल, रामगडसह आसपासच्या परिसरात राहणार आहेत. यादरम्यान दोघेही उत्तराखंडमधील सुंदर वादकांना भेट Virat Kohli and Anushka Sharma on Nainital tour देतील.