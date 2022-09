.

एकनाथ शिंदे जाताच शिवसैनिकांनी गोमूत्राने केला रस्ता पवित्र Published on: 1 hours ago

पैठण दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे औरंगाबाद-पैठण रस्त्यावर जागोजागी जंगी स्वागत झाले. पण त्याचवेळी त्यांचा ताफा पुढे जाताच शिवसेनेचे नवनियुक्त तालुकाप्रमुख मनोज पेरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निलजगाव फाटा ते बसस्टँड रस्ता गोमूत्राने साफ washed road to Bidkin with cow urine करून शुद्धीकरण करत अनोखा निषेध व्यक्त केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पैठणमध्ये जंगी सभा Chief Minister Eknath Shinde rally in Paithan झाली.