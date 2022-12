.

CM Ekanth Shinde भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचे महत्त्व आम्हाला माहीत आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Published on: 3 hours ago

नागपूर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूरात रविवारी 1 हजार 500 कोटींहून अधिक किमतीच्या राष्ट्रीय रेल्वे प्रकल्पांचे उद्घाटन पार Inauguration of Samriddhi Highway in Nagpur पडले. तसेच नागपूर ते शिर्डीला जोडणाऱ्या 520 किलोमीटर अंतराच्या समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. हा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग जर्मनीच्या ऑटोबहन्सपेक्षा सरस CM Ekanth Shinde on Samriddhi Highway in Nagpur ठरेल. हा महामार्ग राज्यातील अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या 10 जिल्ह्यांमधून आणि प्रमुख शहरी भागातून जातो, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आम्ही महाराष्ट्रात जी-20 बैठकीची तयारी करत आहोत. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचे महत्त्व आम्हाला माहीत आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Ekanth Shinde म्हणाले.