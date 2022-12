.

Clash Between Two Groups In Palghar: गुंडांच्या दोन गटात हाणामारी, तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल Published on: 1 hours ago

पालघर शहरातील नाईक पाड्यात गुंडांच्या दोन गटात हाणामारी Clash between two groups in Palghar झाल्यामुळे 3 अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल case registered against 3 unknown persons करण्यात आला आहे. एचएस दादू या व्यक्तीवर तलवारीने वार Assault on a person with a sword केल्याने ते जखमी wounding with a weapon झाले. घटनास्थळावरून तलवार आणि कार जप्त seizure of sword and car करण्यात आली. वालीव पोलीस या घटनेची चौकशी करत आहे.