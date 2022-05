.

Chital Jumped Over Bike Rider : रस्ता ओलांडणाऱ्या चितळांनी घेतली झेप; अपघातात दुचाकीस्वार थोडक्यात वाचला

बालाघाट ( मध्य प्रदेश ) - बुधवारी बालाघाट उकवा ( Balaghat Ukwa road ) रस्त्यावरून एक व्यक्ती दुचाकीवरून जात असताना अचानक चित्तांचा कळप पाण्याच्या शोधात रस्ता ( jumped over bike rider in balaghat) ओलांडू लागला. दरम्यान, अचानक एका चित्तलने दुचाकीस्वारावर उडी मारल्याने दुचाकी चालक (Chital jumped over bike rider ) रस्त्यावर पडला. या अपघातात दुचाकीस्वाराला फारशी दुखापत झाली नाही. या अपघाताचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर ( video of Chital jumped over bike ) व्हायरल होत आहे.