.

VIDEO सामनात दिलेल्या नोकरभरतीच्या जाहितीवरून चंद्रकांत पाटील यांची टीका Published on: 5 minutes ago

Koo_Logo Versions

पुणे राज्य सरकारच्यावतीने वेगवेगळ्या विभागात 75 हजार नोकऱ्या या वर्षभरात दिल्या जाणार Recruitment of 75 thousand jobs आहे. याबाबत रोजगार मिळावा घेण्यात आला. याबाबत सर्वच वर्तमान पत्रात याबाबत जाहिरात दिल्या होत्या. सामना वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिरातीवरून मनसे ने टीका केली MNS Criticize On Advertisement In Saamana आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पेपरच्या आत काय आहे हे वाचा अस म्हटल आहे. यावर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले की आत्ता कश्या वरून टिका करायची पद्धत सुरू झाली असेल तर त्याला माझं काहीही म्हणणं नाही.सामना हा जरी शिवसेनेचा मुखपृष्ठ असला तरी तो कमर्शियल व्हेंचर आहे. आत्ता जाहिरातीवरून टीका केली जात आहे. काय चाललय अस यावेळी पाटील म्हणाले. राज्यात महापालिका निवडणुका कधी होणार आहे. याबाबत पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले की हा सगळा विषय सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे. कोर्टात मॅटर असताना निवडणुका घेता येत नाहीत असे देखील यावेळी पाटील Chandrakant Patil on Municipal Election म्हणाले.