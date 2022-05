.

CCTV footage of Mohali blast : मोहाली बॉम्बस्फोटाचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर, संशयास्पद कार व्हिडिओत कैद Published on: 10 minutes ago

चंदीगड - मोहाली बॉम्बस्फोटाचे सीसीटीव्ही फुटेज ( CCTV footage of Mohali blast ) समोर आले आहे. संशयास्पद कार सीसीटीव्हीत कैद ( explosion by car in Chandigarh ) झाली आहे. जेव्हा ही कार जाते, त्याच वेळी एक स्फोट होतो. हा स्फोट व्हिडिओमध्ये ( suspicious car in Mohali blast ) स्पष्टपणे दिसतो. स्फोटाच्या वेळी कार पुढे गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहे.