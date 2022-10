.

Published on: 3 hours ago | Updated on: 1 hours ago

ठाणे दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर हजारो कुटूंबानी नवीन वाहन खरेदीसाठी गर्दी rush to buy new vehicle in Showroom in thane केल्याने विविध वाहनांच्या शोरूममध्ये गर्दी दिसत होती अश्या एका कुटूंबाने दसऱ्याच्या मुहुर्तावर नवीन कार खरेदी केली Buying new car on Dussehra occasion होती हीच कार घरी घेऊन येताना महिला कार चालवत होती त्यातच ही कार त्यांच्या इमारतीच्या आवारात येताच पार्किगमध्ये एका रांगेत उभ्या असलेल्या दुचाकींना कारची धडक car hit Two wheelers in thane झाली कारने धडक देऊन चार ते पाच दुचाकींचे नुकसान Loss of four to five bikes केले कार पटली होता होता बचावल्याने महिला चालकाला काही दुखापत झाली नसल्याचे व्हायरल झालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे मात्र हे व्हायरल झालेले सीसीटीव्ही फुटेज नेमके कुठल्या शहरातील सोसायटीमधील आहे याची माहिती मिळू शकली नाही