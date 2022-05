.

five lions In search Of Water : गुजरातमध्ये पाण्याच्या शोधात 5 सिंहांची भटकंती, वाहन चालकाने शूट केला व्हिडिओ Published on: 45 minutes ago

Koo_Logo Versions

अहमदाबाद - अमरेलीतील बृहदगीर परिसरात पाण्याच्या शोधात बाहेर पडलेले 5 सिंह व्हिडिओमध्ये ( A video of 5 lions in Bruhad Gir ) कैद झाले आहेत. सिंहाचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या क्राकचमध्ये 5 सिंह कडाक्याच्या उन्हात शेतातून रस्ता ओलांडताना ( scorching heat in Krakach ) दिसले. तेव्हा स्थानिकांनी हे दृश्य आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात ( lions crossing road in ​​Liliya ) कैद केले. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून या भागातील तापमान ४५ ते ४६ अंश सेल्सिअस राहिल्याने नागरिकही हैराण झाले आहेत. एवढ्या कडक उन्हात सिंह दिसल्याने वाहनचालकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने थांबवून सिंहाचा व्हिडिओ काढला.