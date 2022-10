.

नवी मुंबईतील कोपर खैरणे येथे इमारत कोसळली, इमारतीमधील सर्व नागरिक सुरक्षित

नवी मुंबई नवी मुंबई शहरातील कोपरखैरणे येथील बोनकोडे गावात Building Collapsed in Bonkode Village at Koparkhairane चार मजली इमारत Four Storey Building has Collapsed कोसळली आहे. इमारत हलत असल्याने अगोदरच नागरिकांना बाहेर काढले होते. बोनकडे गावात कोसळलेली इमारत फार जुनी Incident at Koparkhairane in Navi Mumbai होती. ही इमारत कोसळण्याअगोदर इमारत हलत असल्याचे निदर्शनास आल्याने इमारतीत राहत असलेल्या नागरिकांना इमारती बाहेर काढण्यात आले. त्या इमारतीत ४० कुटुंब राहत होते. वेळीच रहिवाशांना बाहेर काढल्याने अनर्थ टळला. या इमारतीमधील सर्व कुटुंबांना अगोदरच वेळीच बाहेर काढले होते. त्यामुळे सर्व नागरिक सुखरूप आहेत. या इमारतीची एक बाजू पूर्णतः कोसळली आहे. अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले व त्यांनी इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली कोणी नागरिक अडकले आहेत का? याची पाहणी केली.