.

bride on mare : विवाह मंडपात वधूचे घोड्यावर बसून आगमन, वऱ्हाडाने केले जोरदार स्वागत Published on: 52 minutes ago

Koo_Logo Versions

बैतूल ( मध्य प्रदेश ) - लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील असा प्रसंग असतो, जो कोणीही आयुष्यभर विसरू शकत नाही. असा अविस्मरणीय प्रसंग आणखी रंजक, रंजक आणि अविस्मरणीय बनवण्यासाठी लोक ( interesting and unforgettable marriage video ) प्रयत्न करतात. घोराडोंगरीमध्ये नववधूने अनोख्या पद्धतीने मंडपात प्रवेश केल्याचे पाहून वऱ्हाड आश्चर्यचकित ( bride reached pavilion sitting on mare ) झाले. वराला आवडली वधूची स्टाईल : घोराडोंगरीमध्ये वधू ललिता घोडीवर बसून ( Ghoradongari bride viral video ) मंडपात पोहोचली, हे दृश्य पाहून लोकांनी अनोख्या शैलीत वधूच्या प्रवेशाचे जोरदार स्वागत केले. हा व्हिडिओही सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वधूचे वडील रामभरोसे महोबिया यांनी सांगितले की, त्यांना मुलगा आणि मुलगी यामध्ये भेदभाव केला नाही. त्यामुळे जसे मुलाचे लग्न थाटामाटात होते, त्याचप्रमाणे मुलीचेही लग्न थाटामाटात करून मुलीला घोडीवर बसवून ( bride sitting on mare ) मंडपात आणले.