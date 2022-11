.

JP Nadda: आमची खरी लढाई काँग्रेससोबत.. आम आदमी गिणतीतही नाही.. पहा भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डांचा स्पेशल इंटरव्ह्यू Published on: 26 minutes ago

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक 2022 साठी भाजपने आज शिमल्यात संकल्प पत्र-2022 जारी केले. हिमाचलमध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी भाजपने स्वतंत्र संकल्प पत्र जारी केले आहे. ज्यामध्ये ३० वर्षांवरील महिलांची ओळख करून त्यांना अटल पेन्शन योजनेशी जोडले जाईल. राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच सहावी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींना सायकल आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना स्कूटी देण्याचे सांगण्यात आले आहे. ईटीव्ही भारतशी विशेष संवाद JP Nadda on himachal elections साधताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा म्हणाले की, महिलांचे सक्षमीकरण हे कुटुंबाचे सक्षमीकरण JP Nadda on women empowerment in Himachal आहे. त्याचवेळी त्यांनी आम आदमी पार्टीवर लोकांना लुबाडल्याचा आरोपही केला. ते म्हणाले की, आम आदमी पक्ष लोकांना आमिष दाखवून निवडणुकीत उतरला आहे, तर भाजप सर्वांना सक्षम करण्याचे काम करत आहे. त्याचवेळी गुजरातमधील आम आदमी पक्षाच्या सक्रियतेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, त्यांची स्पर्धा आम आदमी पक्षाशी नसून काँग्रेसशी आहे. JP Nadda on AAP and Congress