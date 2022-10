.

Bilkis Bano Case सुटका झालेल्या दोषींना पुन्हा तुरुंगात पाठवावे, बिल्किस बानोच्या पतीची मागणी Published on: 1 hours ago

पंचमहाल (गुजरात) : बिल्किस बानो प्रकरणातील Bilkis Bano Case ११ दोषींची सुटका झाल्याने पीडित कुटुंबात संतापाचे वातावरण आहे. बिल्किस बानोचे पती BILKIS BANO HUSBAND याकूब म्हणाले की, ज्या प्रकारे 11 जघन्य गुन्हेगारांची सुटका झाली आहे, त्यामुळे आम्ही दु:खी आहोत, घाबरलो आहोत. याकूब म्हणाले की, त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून एकमेव आशा आहे. याकुबने सांगितले की, जेव्हा हे लोक पॅरोलवर यायचे तेव्हा ते साक्षीदारांना धमकावत असत. एवढ्या वर्षांच्या लढ्याला न्याय तेव्हाच मिळेल जेव्हा दोषींना पुन्हा कारागृहात पाठवले जाईल, असे याकुब SENT CULPRITS TO JAIL म्हणाले. विशेष म्हणजे, गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात Gujarat Government in Supreme Court सांगितले की बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींना 14 वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली आहे, कारण त्यांचे वर्तन चांगले असल्याचे आढळून आले आहे आणि त्यांच्या सुटकेला केंद्रानेही मान्यता दिली आहे. “राज्य सरकारने सर्वांची मते विचारात घेऊन 11 कैद्यांची तुरुंगात 14 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा पूर्ण केल्यामुळे आणि त्यांची वागणूक यावरून त्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे राज्याच्या गृह विभागाच्या अवर सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.