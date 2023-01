.

Viral Video ट्रेनमध्ये टीटीईची प्रवाशाला जबर मारहाण..तोंडावर चपला मारल्या, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

बिहारच्या मुझफ्फरपूरमध्ये रेल्वे प्रवाशाला मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, रेल्वेने आरोपी दोन टीटीईंना निलंबित केले आहे. TTE assaulting passenger in Muzaffarpur. व्हायरल झालेला व्हिडिओ 2 जानेवारीचा आहे. लोकमान्य टिळक टर्मिनलवरून जयनगरकडे जाणारी पवन एक्स्प्रेस असल्याचे सांगण्यात आले. passenger beaten up in pawan express. दोन टीटीई ट्रेनमधील प्रवाशांची तिकिटे तपासत होते. यादरम्यान ट्रेनमध्ये एका प्रवाशासोबत टीटीईचा तिकिटावरून वाद झाला, त्यानंतर दोन्ही टीटीईंनी त्याला मारहाण केली. bihar TT assaulted passenger. दरम्यान, कोणीतरी या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल केला. ही घटना 2 जानेवारीच्या रात्री घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. पवन एक्सप्रेस गाडी मुंबईहून जयनगरला जात होती. ढोली स्थानकाजवळ समस्तीपूर रेल्वे विभागाच्या दोन टीटीईंनी तपासणीदरम्यान एका प्रवाशाकडे तिकीट मागितले आणि प्रवाशी संतापले. प्रवाशाने सांगितले की, तो ट्रेनचा लोको पायलट आहे. त्यानंतर टीटीई गौतम कुमार आणि रमेश कुमार यांनी त्याला ओळखपत्र दाखवण्यास सांगितले. त्यानंतर प्रवाशाने स्वत:ला रेल्वे अधिकारी म्हणवून घेतले. यादरम्यान दोन्ही बाजूंनी तू-तू मैं-मैं सुरू झाली. कालांतराने परिस्थिती हाणामारीपर्यंत पोहोचली. train ticket checker assaults passenger. व्हिडिओमध्ये हे स्पष्टपणे पाहिले जाऊ शकते की दोन्ही टीटीई ट्रेनमध्ये एका प्रवाशाला किक-पंचने मारत आहेत. वरच्या सीटवर बसलेला एक टीटीई प्रवासी त्याला खाली खेचत आहे. त्यानंतर दोन्ही टीटीईंनी विद्यार्थ्याच्या चेहऱ्यावर चढून त्याला बेदम मारहाण केली. यादरम्यान प्रवासी आणि दोन टीटीई यांच्यात बराच वेळ तुंबळ हाणामारी झाली. काही वेळाने ट्रेनमध्ये उपस्थित प्रवाशांनी मध्यस्थी केल्याने प्रकरण शांत झाले. पीडित प्रवाशाने सांगितले की, जेव्हा ट्रेन ढोली स्टेशनवर थांबली तेव्हा घटनेची माहिती मिळताच आरपीएफची टीम तेथे पोहोचली. मात्र सहप्रवाशांना टीटीईबाबत पोलिसांना सांगण्यास सांगितले असता त्यांना कोणीही साथ दिली नाही. मात्र, त्यानंतर रेल्वे पोलिसांनी पीडित प्रवाशाला ताब्यात घेतले. दरम्यान, ट्रेनमध्ये उपस्थित असलेल्या एका प्रवाशाने या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ बनवून तो व्हायरल केला. व्हिडिओ व्हायरल होताच समस्तीपूर रेल्वे विभागाला टीटीईच्या गलथान कारभाराची माहिती मिळाली. त्यानंतर समस्तीपूर रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्हायरल व्हिडिओची चौकशी केली. व्हिडिओचे सत्य समजल्यानंतर टीटीई गौतम कुमार आणि रमेश कुमार या दोघांनाही तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. bihar train ticket checker news Muzaffarpur News