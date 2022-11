.

Banners Criticizing Government सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, पाहा ठाण्यामध्ये बॅनरबाजी Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ठाण्यात सध्या राजकीय परिस्थिती बिघडत असताना आणि विरोधकांवरती गुन्हे दाखल होत आहेत. ठाण्यातील नौपाडा परिसरामध्ये सरकारचे डोकं ठिकाणावर आहे का. अशा आशयाचे बॅनर झळकू लागले आहेत. ज्या विरोधकांवरती गुन्हे दाखल झाले आहेत. सूडबुद्धीने कारवाई झाली Banners criticizing government displayed आहे. अशा कार्यकर्त्यांकडून अशा प्रकारची बॅनरबाजी ठाण्यामध्ये दिसून येते. या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय. असा सवाल विचारणाऱ्या पोस्टरमुळे सरकार आता कशाप्रकारे गांभीर्याने Banners displayed in Thane पाहते. किंवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघांमध्ये झालेल्या संपूर्ण मारहाणीचा प्रकरण आणि या मारहाणीमध्ये झालेले खोटे गुन्हे कशाप्रकारे पोलीस हाताळताहेत हे देखील पाहणे तितकेच महत्त्वाचे असणार criticizing government displayed in Thaneआहे. जितेंद्र आव्हाड राष्ट्रवादीचे नेते यांच्यावरती देखील अशाच प्रकारची सूडबुद्धीने कारवाई झाली होती. आणि याचमुळे हे अशा प्रकारचे बॅनर ठाण्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी पाहायला मिळाले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि सरकार आता याकडे कशाप्रकारे गांभीर्याने पाहतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार Banners criticizing government displayed in Thane आहे.