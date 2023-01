.

Superb Lyrebird In Melghat, मेळघाटात सुपर लॉयरबर्ड, पाहा व्हिडिओ व्हायरल Published on: 7 seconds ago

Koo_Logo Versions

अमरावती वेगवेगळ्या पक्षांच्या आवाजाची नक्कल करणारा Superb Lyrebird In Melghat आणि ॲम्बुलन्स, सायरन शिट्टी, दुचाकीचा हॉर्न घोडा, कुत्र्याचे आवाज हुबेहूब काढणारा सुपर्ब लॉयरबर्ड हा ऑस्ट्रेलियन पक्षी मेळघाटात आढळला असल्या संदर्भातील व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वायरल होतो Australian bird superb lyrebird आहे. सुपर्ब लायरबर्ड या पक्षाचा व्हिडिओ मेळघाटातील दाभ्याखेडा या गावालगतच्या जंगल परिसरातील असल्याचा दावा केला जातो superb lyrebird found in Melghat Amravati आहे. काही पक्षी तज्ञांच्या मते हा पक्षी भारतातच नव्हे, तर आशिया खंडात कुठेही आढळत Australian bird found in Melghat Amravati नाही. मेळघाटात हा पक्षी आढळल्याचा दावा केला जात असेल तर हे आश्चर्य असल्याचे पक्षी तज्ञांचे मत आहे. यापूर्वी दीडशे वर्ष लुप्त असणारा रानपिंगळा मेळघाटात आढळून आला होता. मात्र रानपिंगळा हा मुळातच या परिसरातील पक्षी Australian bird superb lyrebird in Melghat होता. सुपर लॉयरबर्ड या पक्षाचा मात्र या परिसराशी कुठलाही संबंध नाही. असे असताना हा पक्षी मेळघाटात आढळला असेल, तर याबाबत अभ्यास व्हायला हवा असे देखील पक्षीतज्ञ डॉ. जयंत वडतकर यांनी म्हटले Superb Lyrebird आहे.