Suicide : भर रस्त्यात युवकाने गळ्याला मारला ब्लेड; गंभीर जखमी, पाहा VIDEO Published on: 14 hours ago

औरंगाबाद - औरंगाबाद-नगर रोडवरील ( Aurangabad Nagar Road ) एएस क्लब ( AS Club Aurangabad ) जवळ भर रस्त्यावर एका 35 वर्षीय युवकाने स्वतःचा गळा चिरून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना ( Attempted suicide by slitting throat near AS club ) घडली. हा सगळा प्रकार मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल होऊन आत्महत्या ( slitting throat near AS Club )करत असलेल्या गंभीर जखमी युवकाला घाटी दवाखान्यात दाखल केले आहे. राम बदालिया असे तरुणाचे नाव असून, हा युवक हिंदी भाषिक असल्याचे तेथील नागरिकांनी सांगितले.