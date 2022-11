.

भिडे गुरुजींनी भारतमातेसोबत स्त्रीशक्तीचा अपमान केला आहे - अनिकेत देशपांडे महाराज

जरी ही लंका सोन्याची आहे, तरीही मला त्यात रस नाही. कारण माता आणि जन्मभूमी स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ Mother and motherland are superior to heaven आहे. यावरून स्पष्ट होते की, प्रभु श्रीरामचंद्रांनी Prabhu Sri Ramachandra सुद्धा भारत देशाला माता संबोधले आहे. त्याचबरोबर भारताविषयी ज्यांनी ज्यांनी गुणगान गायले, काव्य रचले त्यांनी सुद्धा भारतमाता म्हणूनच संबोधले आहे. त्यामुळे भारतमाता सौभाग्यवती आहे की विधवा असे कोठेही शास्त्रात वर्णन नाही, म्हणून भिडे गुरूजींनी जे वाक्य वापरले आहे, त्यामुळे भारतमातेचा व स्त्रीशक्तीचा अपमान insult to women power झाले आहे. त्यांना तसे म्हणायचे नसेल पण जे वाक्य त्यांच्या मुखातून गेले त्याचा शब्दशः अर्थ हा चुकीचा आहे. त्यांनी याचे स्पष्टीकरण द्यावे असं महंत अनिकेत देशपांडे Mahant Aniket Deshpande यांनी म्हटलं आहे.