Andheri East by Polls 2022 Voting अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुक मतदानाला सुरुवात, पहा मतदान केंद्रांवरील दृश्ये Published on: 24 minutes ago

मुंबई राज्यातील नाट्यमय सत्तांतरानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व बाळासाहेब यांची शिवसेना यांच्यात निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी Andheri East Assembly By Election आज मतदानाला सुरुवात झाली आहे. भाजप उमेदवार मुरजी पटेल यांनी या निवडणुकीतून माघार घेतल्याने ही निवडणूक एकतर्फी होणार असून उद्धव ठाकरे गटाच्या उमेदवार ऋतुजा लटके यांच्या विरोधात ६ उमेदवार रिंगणात आहेत. मतदार मतदानासाठी रांगेत उभे Andheri East by Polls 2022 Voting Today आहेत. मतदान केंद्रांबाहेर मुंबई पोलीस आणि केंद्रीय पोलीस दलाचे जवान तैनात करण्यात आले Andheri East by Polls 2022 आहेत.