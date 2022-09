.

Amravati Leopard अमरावती शहरात वन कर्मचाऱ्यांनी वाचवले, बिबट्याच्या बछड्याचे प्राण Published on: 2 hours ago

अमरावती अमरावती शहरातील छत्रीतलाव ते वडाळी परिसर दरम्यान ध्रुतगती महामार्गालगतच मादा बिबटने जन्माला घातलेले 2 बछडे आढळून आले आहेत. Amravati Forest personne त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. 2 बछड्यांना जन्म दिल्यावर मादा बिबट लगतच्या जंगलात गेली असल्याने या दोन बछड्यांच्या जिवाला lives of leopard cubs धोका निर्माण झाला होता. Excitement in the area या गंभीर प्रकाराची दखल घेत वन विभागाच्या वन्य प्राणी बचाव पथकाने Wildlife Rescue Team of Forest Department हे दोन्ही बछडे ताब्यात घेऊन त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविले आहे.