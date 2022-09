.

Navratri 2022 : नवरंगांमध्ये उजळले अंबाबाईचे मंदिर; पाहा व्हिडिओ

शारदीय नवरात्रोत्सवाची ( Navratri 2022 ) सुरुवात अत्यंत मनमोहक स्वरूपात झाली आहे. नवरात्रोत्सवानिमित्त ( Navratri festival ) देवस्थान समितीकडून सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. नवरात्रीत अंबाबाई मंदिर आकर्षक अशा विद्युत रोषणाईने उजळून निघाले ( Ambabai temple lit up in nine colors ) आहे. अंबाबाई मंदिर आवारातील दीपमाळा, मंदिराची पाच शिखरे, गरूड मंडप परिसर आणि संपूर्ण मंदिराभोवतीच्या शिल्पाकृतींची स्वच्छता पूर्ण झाल्याचे पहायला मिळत आहे. मुख्य मंदिरातील गाभारा व गर्भकुडीसह महालक्ष्मी यंत्र स्थानाची स्वच्छताही दोन दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे हजारो फुलांचा वापरकरून मंदिरात सजावट करण्यात आली ( thousands of flowers used in temple Decoration ) आहे.