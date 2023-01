.

Prithvi Ambani Birthday Party, आकाश अंबानींचा मुलगा पृथ्वी अंबानींच्या वाढदिवसाची भव्य पार्टी, पाहा व्हिडिओ Published on: 17 minutes ago

मुंबई आकाश अंबानी आणि श्लोका मेहता यांनी त्यांचा मुलगा पृथ्वी अंबानीच्या वाढदिवसाची Prithvi Ambani Birthday एक भव्य पार्टी आयोजित केली Prithvi Ambani Birthday Party होती. 10 डिसेंबर रोजी पृथ्वी 2 वर्षांचा झाला. सोमवारी या जोडप्याने त्यांच्या मुलासाठी Mukesh Ambani Grandson जिओ वर्ल्ड गार्डनमध्ये जोरदार शुभेच्छा oganized birthday party for son Prithvi Ambani दिल्या. त्याचवेळी हार्दिक पांड्याची पत्नी नताशा Hardik Pandya wife Natasha स्टॅनकोविकही तिच्या गोंडस मुलासोबत पार्टीत पोहोचली. यादरम्यान नताशासोबत तिचा भाऊ कृणाल पांड्याही कुटुंबासोबत दिसला. याशिवाय क्रिकेटर रोहित शर्माची Cricketer Rohit Sharma पत्नी रितिका सजदेहही तिच्या बेबी डॉलसोबत पृथ्वीच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला पोहोचली Akash Ambani and Shloka Mehta son Prithvi Ambani होती. पृथ्वी अंबानीच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला निर्माता करण जोहर Producer Karan Johar त्याचे दोन मुले यश आणि रुहीसोबत पोहोचला होता. यश आणि रुही वडिलांसोबत फोटोग्राफर्सना पोज देत आहेत. पुतण्याच्या बर्थडे पार्टीसाठी काकू ईशा अंबानीही पोहोचली होती. कारमध्ये ईशा अंबानी Akash Ambani and Shloka Mehta son दिसली.