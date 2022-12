.

Aditya Thackeray Agitation : आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन; सीमाप्रश्नी ठराव मांडण्याची मागणी Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

कर्नाटक सरकारने Government of Karnataka त्यांच्या विधानसभेत एकही इंच जागा महाराष्ट्र सरकारला Maharashtra government not give single inch land देणार नाही, असा ठराव मांडल्यानंतर देखील महाराष्ट्र सरकारने अजूनही सीमाप्रश्नी भूमिका border dispute विधानसभेत स्पष्ट केलेली नाही. आज महाराष्ट्र कर्नाटक वादावर maharashtra karnataka border case महाराष्ट्र सीमावासियांसोबत उभा आहे. असा एक ठराव विधिमंडळात मांडावा Mahavikas Aghadi leaders Agitation याकरिता आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली at steps of Legislative Assembly विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन Movement of assembly under Aditya Thackeray करण्यात आले. यावेळी पन्नास खोकेच्या घोषणा देण्यात आल्या.