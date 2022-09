.

Accused broke leg while escaping अमृतसरमध्ये पोलिसांच्या छाप्यादरम्यान पळ काढताना आरोपीचा पाय मोडला Published on: 5 hours ago

अमृतसरच्या गवत मंडी भागात पोलिसांच्या छाप्यादरम्यान हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला Police Raid In Amritsar मिळाला. पकडण्यासाठी पोलीस आल्याचे समजताच आरोपींनी पळून काढण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, त्याने उडी मारल्याने त्याचा पाय Accused Broke Leg While Escaping मोडला. आरोपीने देशी पिस्तूल घेऊन इमारतीवर चढून पळून जाण्याच्या प्रयत्न केला होता. तो जेव्हा रस्त्यावर पडला त्याला पोलिसांनी पकडले. आरोपी आणि त्याच्या दोन साथीदारांकडून एक देशी पिस्तूल, दोन जिवंत काडतुसे सापडली आणि काही रोकड जप्त करण्यात Police Seized Cash And One Country Pistol आली.