.

video एबीव्हीपीचे सोलापूर विद्यापीठात प्रतिकात्मक शुद्धीकरण आंदोलन Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सोलापूर विद्यापीठात आंदोलन सुरू ABVP protest in Solapur University आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या निकालात अनेक त्रुटी असून वारंवार निवेदन देऊन देखील दुरुस्ती नाही केली. अशा अभाविपचा आरोप ABVP alleges errors in exam results आहे. कुलगुरू डॉ मृणालिनी फडणवीस यांच्या दालनसमोर अचानकपणे घुसून विद्यापीठ शुद्धीकरण आंदोलन Protest in front of Vice Chancellor Office केले. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाची तारांबळ उडाली university administration went wild आहे. एबीव्हीपीने प्रतिकात्मक होम हवन करत आंदोलन सुरू केले आहे.