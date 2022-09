.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा ताफा आपच्या कार्यकर्त्यांनी वारजे येथे अडवला; दाखवले काळे झेंडे Published on: 14 hours ago

पुणे: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या तीन दिवसीय बारामती मतदार संघाच्या दौऱ्यावर (Nirmala Sitharaman Baramati tour) आहे. आज त्या वारजे येथून जात असताना महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी, जनविरोधी आर्थिक धोरणे याचा निषेध करत आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी वारजे येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या गाडीचा ताफा अडवला (AAp activists stopped Nirmala Sitharaman convoy). आपच्या कार्यकर्त्यांनी अर्थमंत्र्यांना काळे झेंडे देखील दाखविले (showed black flags to Nirmala Sitharaman). यात आपचे वारजे माळवाडी भागातील कार्यकर्ते निलेश वांजळे यांच्यासह अनेक जण सहभागी झाले होते. (AAP Protests against Finance Minister Sitharaman) यावेळी महागाई विरोधात, केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरोधात व ऑपरेशन लोटस विरोधात घोषणा देण्यात आल्या (AAp opposed Nirmala Sitharaman). यानंतर आपच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. (AAP activists arrested in Warje)