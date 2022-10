.

Devendra Fadnavis राज्यात ७५ हजार युवकांना नोकरी देणार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

नागपूर राज्यातील सरकारी नोकरीवरील अघोषित बंदी उठवली Ban on jobs will be lifted जाईल. येत्या एक वर्षाच्या कालावधीत राज्यात ७५ हजार युवकांना नोकरी देणार 75 thousand youth will be given jobs in the state अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा दीपोत्सवाच्या पर्वावर occasion of Deepotsava उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis यांनी आज नागपूर येथे केली. येथील अजनी परिसरात सेंटर रेल्वे कम्युनिटी हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, मध्य रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक ऋचा खरे, आमदार प्रवीण दटके, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास कुंभारे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर उपस्थित होते.