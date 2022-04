.

Jaisalmer Viral Video : रस्त्यावर बोलत असताना दुचाकीसह पाच जण कोसळले नाल्यात, पहा व्हायरल व्हिडिओ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

जयपूर - जैसलमेरमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल ( Jaisalmer viral video ) होत आहे. यामध्ये नाल्यावर लावलेले झाकण तुटल्याने पाच तरुण कोसळल्याचे ( 5 people fell in the drain ) दिसत आहे. या घटनेत एक दुचाकीही पाच जणांवर पडली ( Men collapsed with bike in drain ) आहे. सुदैवाने, नाल्यामध्ये पाणी नसल्याने पाचही जणांचे प्राण वाचले आहे. मात्र, त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. रात्री पंक्चरच्या दुकानासमोर ( collapse of men in drain ) तरुण बोलत असताना अचानक हा नाल्यात पडताना दिसत आहे. जुना पावसाळी नाला दुकानाच्या बाहेरून जातो. या नाल्याच्यावरून दगडी झाकण टाकण्यात आले आहेत. यादरम्यान दुचाकीस्वार असलेले दोन तरुण पंक्चर दुरुस्त करण्यासाठी आले. एका तरुणाने खाली बसून पंक्चर काढण्यास सुरुवात केली. यावेळी इतर चार जण उभे राहून बोलू लागले. त्यावेळी अचानक नाल्यावरील झाकण तुटल्याने दुचाकीसह पाचही तरुण नाल्यात पडले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल ( Jaisalmer Puncture shop viral video ) होत आहे.