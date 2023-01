.

205th Shaurya Din, शौर्य दिनानिमित्त भीम अनुयायी भीमा कोरेगाव येथे दाखल, पाहा व्हिडिओ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

पुणे कोरोनाच्या दोन वर्षाच्या shaurya din celebration in Pune निर्बंधानंतर यंदा 205 व्या शौर्य दिनानिमित्त 205th Shaurya Din राज्यभरातून लाखो भाविक हे भीमा कोरेगांव येथे दाखल झाले असून विजयस्तंभाला अभिवादनासाठी मोठी गर्दी करत 205th Shaurya Din Bhima followers आहे. पेरणे येथील जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. या सोहळ्यादरम्यान १ जानेवारी रोजी पहाटे धम्मयाचना, सकाळी भारतीय बौद्ध महसभा सामुदायिक बुद्ध वंदना करण्यात येणार असून मान्यवरांकडून अभिवादन करण्यात येणार Shaurya Din Bhima Koregaon आहे. त्यानतर समता सैनिक दल, महार बटालियन सेवानिवृत्त सैनिक यांच्याकडून सलामी व मानवंदना कार्यक्रम होणार आहे. सकाळी ८ नंतर अभिवादन स्थळ सर्व अनुयायांना अभिवादनाकरिता खुले असणार anniversary of bhima koregaon battle आहे. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने 205th anniversary of the Bhima Koregaon battle ज्येष्ठ नागरिक, महिला, मुले हे देखील याठिकाणी Bhima followers came to Bhima Koregaon आले.