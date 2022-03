.

MP Navneet Rana in Parliament : जाणून घ्या, खासदार नवनीत राणा यांनी अमरावती लोकसभा मतदारसंघासाठी कोणती केली मागणी? Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

नवी दिल्ली - खासदार नवनीत राणा ( MP Navneet Rana in Parliament ) यांनी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे अमरावतीत ( Vande Bharat Express in Amravati ) सुरू करण्याची मागणी केली आहे. ब्रिटीशकालीन रेल्वे स्टेशनमध्ये लिफ्टही सुरू करावी ( Issue of rail station in Amaravati ) तसेच स्टेशनमध्ये सौंदर्यीकरण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मेळघाटमध्ये ब्रॉडगेज रेल्वे ( Melghat railway work ) सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.