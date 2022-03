.

MP Luizinho Faleiro in Parliament : पर्यटकांचे आवडते स्थान कोळशाची खाण करण्याचे प्रयत्न- खासदार लुइझिन्हो फालेरो Published on: 2 hours ago

नवी दिल्ली- गोवामध्ये 11 नदी आहेत. त्यांचे उगमस्थान हे पश्चिम घाटात आहे. गोवा हे पर्यटकांचे महत्त्वाचे ( tourists place in Goa ) स्थान आहे. मात्र , हे गोवा कोळशांची खाण करण्याची ( Coal issues in Goa ) प्रयत्न केले जात आहे. देशाच्या मुकुटातील महत्त्वाचे रत्न असलेल्या गोवासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी ( MP Luizinho Faleiro on Goa issues ) खासदार लुइझिन्हो फालेरो यांनी संसदेच्या अधिवेशनात केली आहे.