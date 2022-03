.

MP Krupal Tumane : नागपूरमधील ईएसआय रुग्णालयाची स्थिती खराब - खासदार कृपाल तुमाने Published on: 1 hours ago

नवी दिल्ली - खासदार कृपाल तुमाने ( MP Krupal Tumane on labor issues ) यांनी कामगारांच्या समस्येबाबत संसदेत प्रश्न उपस्थित केला. रामटेक मतदारसंघात खाणकाममध्ये काम करणारे 2 लाख कामगार आहेत. 2019 मध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी रुग्णालय बांधण्याकरिता भूमीपुजनाचा कार्यक्रम ( hospital for labors in Ramtek ) झाला. पण काम सुरू झाले नाही. रुग्णालयाचे काम का थांबले, काम कधी सुरू होणार आहे, असा प्रश्न खासदार तुमाने यांनी उपस्थित केला. नागपूर ईएसआयच्या रुग्णालयामधील स्थिती ( Nagpur ESI hospital issue ) खराब आहे. साधी सोनोग्राफी मशीनदेखील नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.