.

MP Jaysiddheshwar Shivacharya : दोन वर्षांपासून मागणी करूनही सोलापूर विमानतळाची मागणी प्रलबंति- खासदार जयसिद्धेश्वर Published on: 26 minutes ago

Koo_Logo Versions

नवी दिल्ली- खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य ( MP Jaysiddheshwar Shivacharya ) यांनी सोलापुरातील प्रलंबित विमानतळाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. सोलापूर हे वस्त्रोद्योग जगभरात ( garments industry in Solarpu ) प्रसिद्ध आहे. चादर, बेडशीट व टॉवेल यांची निर्यात होते. विमानतळावर केवळ खासगी क्षेत्रासाठी आहे. विमानतळ नसल्याने उद्योग इतर राज्यांत जात आहेत. दोन वर्षांपासून विमानतळाची मागणी करूनही विमानतळ होत नसल्याबद्दल खासदार शिवाचार्य ( Demand of Solapur MP on airport ) यांनी खंत व्यक्त केली आहे.