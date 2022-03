.

Maharashtra Budget 2022 : राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे 'चांदा ते बांदा' सर्वांसाठीच चांगला : मंत्री उदय सामंत Published on: 2 hours ago

मुंबई : प्रत्येक विभागात आधुनिक इंनोवेशन सेंटर असले पाहिजे यासाठी बजेटमध्ये घोषणा करण्यात आली आहे. पंधरा ते वीस वर्षापासून प्रलंबित प्रकल्पांना या अर्थसंकल्पात न्याय देण्यात आला. रत्नागिरीच्या विमानतळाला 100 कोटी रुपये दिले ( 100 Crore To Ratnagiri Airport ) आहेत. तर प्रत्येक जिल्ह्यात रुग्णालयासाठी ( Hospitals In All Districts ) निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. चांदा ते बांदा अशा सर्वांसाठी चांगला असणार हे बजेट असल्याचे मत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत ( Minister Uday Samant ) यांनी व्यक्त केले. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी उमेश करंजकर यांनी..