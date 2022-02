.

पुणे महानगरपालिकेचा 72वा वर्धापनदिन निमित्ताने पुणे महानगरपालिकेचा इतिहास Published on: 46 minutes ago

Koo_Logo Versions

पुणे - पुणे महानगरपालिकेचा 72वा वर्धापन दिन ( 72th Anniversary of Pune Corporation ) आहे. पुणे महानगरपालिका 1950 साली ( Pune corporation foundation ) स्थापन झाली. इंग्रजांच्या काळामध्ये नाना वाडा येथे नगरपालिका होती. त्यानंतर 1950 साली ही महानगरपालिका शिवाजी नगर येथे स्थापन करण्यात आली. तेव्हापासून ते आजतागायत पुण्याचा बदलता इतिहास या महानगरपालिकेने पाहिला आहे. पुणे महापालिकेचा इतिहास माजी आमदार उल्हास पवार ( Ex MLA Ulhas Pawar on History of corporation ) यांनी उलगडून सांगितला आहे.