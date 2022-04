.

गोवा (पणजी) - इकडे महागाईने उच्चांक गाठला असताना पेट्रोल व डिझेल परवडत नसेल तर इलेक्ट्रिक गाड्या चालवा, असा अजब सल्ला गोव्यातील भाजपच्या एका मंत्र्यांनी दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात पुन्हा एकदा पेट्रोल व डिझेलने शंभरी पार केली आहे. (Nilesh Cabral On petrol-diesel) याबाबत विचारले असता, भाजपचे मंत्री निलेश काब्राल यांनी लोकांना पेट्रोल व डिझेल भरून गाडी चालवणे शक्य नसेल तर त्यांनी इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरावी असा अजब सल्ला काब्राल दिला आहे. ( petrol-diesel The price went up) काब्राल भाजपच्या मंत्रिमंडळात सार्वजनिक खात्याचे मंत्री आहेत.