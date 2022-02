.

VIDEO : ताडोबात एकाच वेळी पाच वाघांना केले कॅमेऱ्यात कैद Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

चंद्रपूर - ताडोबात वाघ दिसणे हे काही नवल नाही. मात्र, एकाच ठिकाणी तब्बल पाच वाघ दिसण्याची घटना आणि दृश्य दुर्मिळच. ( five tigers spotted in camera ) हा दुर्मिळ योग आला आहे. ताडोबाच्या बफर क्षेत्रात बघ्यांना तब्बल पाच वाघ एकाच वेळी दिसले आणि बघणाऱ्यांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले. ( five tigers spotted in camera tatoba ) ताडोबा अंधारी वाघ्र प्रकल्पात बफरमध्ये येणाऱ्या घोसरी मार्गावर तब्बल पाच वाघ एकत्र ऐटीत जात असल्याचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. ( five tigers spotted in camera video viral ) यात दिसणारे चार बछडे, एक वाघीण असावी असा अंदाज वर्तविला जात आहे. यासंबंधीचा व्हीडिओ मोठ्या आवडीने समाजमाध्यमात बघितले जात असला तरी आता वाघ, बिबट्या, अस्वल थेट शहरात दाखल होत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.