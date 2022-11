दोहा : विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद मिळवण्यासाठी ( Qatar Offered Cash to Voters During its Winning Bid ) कतारने मतदारांना रोख रकमेची ऑफर दिल्याचा प्रदीर्घ काळ चाललेला व्हिसलब्लोअर आरोप बुधवारी प्रसिद्ध ( Netflix is Airing the FIFA program ) झाला. नेटफ्लिक्स डॉक्युमेंटरीमध्ये अधिकाऱ्यांनी हा आरोप पुन्हा ( Whistleblower Phaedra Almajid Latest News ) फेटाळला. फिफा अनकव्हर्ड FIFA Uncovered या चार भागांच्या शोने 2010 मधील बोली ( Whistleblower Phaedra Almajid News Today ) मोहिमेचे प्रमुख कतारी अधिकारी हसन अलथवाडी यांना थेट प्रश्न विचारला, जो आता विश्वचषक आयोजन समितीचे प्रमुख आहे की, त्याने आफ्रिकेतील तीन FIFA मतदारांना 1.5 दशलक्ष डाॅलर ऑफर करण्यात भाग घेतला होता का.

व्हिसलब्लोअर फेद्रा अल्माजिद यांनी दावा केला आहे की, ती एक दशकाहून अधिक काळ अंगोलातील एका हॉटेलमध्ये अल-थवाडीसोबत खोलीत होती. जेव्हा 2018 आणि 2022 विश्वचषक निवडण्यासाठी सज्ज असलेल्या 24 मतदारांपैकी तीन पुरुषांना पैसे दिले गेले होते. त्या वर्षीनंतर यजमान माझी प्रतिक्रिया, विशेषत: फेड्राच्या परिस्थितीबद्दल, ही निराशाजनक आहे. अल-थवाडीने नेटफ्लिक्स शोसाठी मुलाखतकारांना सांगितले. ते मूळतः खोटे आहे आणि जमिनीवर तथ्ये आहेत. जी ते खोटे असल्याचे सिद्ध करतात.

डिसेंबर 2010 मध्ये FIFA च्या कार्यकारी समितीने मतदान जिंकल्यानंतर अल्माजिदच्या दाव्यांमुळे कतारवर संशयास्पद गैरकृत्यांचे ढग जोडले गेले. कतारच्या बोली संघाने नेहमीच FIFA ने सेट केलेल्या मोहिमेच्या नियमांचे पालन करण्याचा आग्रह धरला आहे. आफ्रिकन मतदारांना कथित ऑफर मे 2011 मध्ये ब्रिटीश संसदीय सुनावणीने तपशीलवार दिली होती. ज्याला द संडे टाइम्स वृत्तपत्राकडून पुरावे मिळाले होते. त्यांनी, Issa Hayatou आणि Jacques Anouma तसेच तिसरा माणूस, Amos Adamu, ज्यांना FIFA ने विश्वचषकाच्या मतांपूर्वी आर्थिक गैरवर्तन केल्याबद्दल निलंबित केले होते, त्यांना गुंतवले आणि नाकारले.

अल्माजिद अंगोलामध्ये बोलीच्या आंतरराष्ट्रीय मीडिया संबंधांवर काम करीत होता. परंतु, लगेचच त्याला काढून टाकण्यात आले. तिने नंतर न्यूयॉर्कमधील माजी यूएस अ‍ॅटर्नी आणि आता राज्य न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश असलेल्या मायकेल गार्सिया यांच्या नेतृत्वाखालील 2018-2022 बोलीदारांच्या FIFA-नियुक्त तपासणीला साक्ष दिली.

2014 मधील गार्सियाचा अहवाल, जो फिफाने 2017 पर्यंत पूर्ण प्रकाशित केला नाही. अल्माजिदचे पुरावे फेटाळले. याने निष्कर्ष काढला की, ती ऑफर पाहणाऱ्या दुसर्‍या कतारी बोली अधिकाऱ्याबद्दल चुकीची होती आणि तिने तिचे पुरावे बदलले असल्याचे सुचवले. अल्माजिदने फिफा अनकव्हर्डकडे तिच्या दाव्यांची पुनरावृत्ती केली आणि सांगितले की रोख रक्कम आफ्रिकन राष्ट्रीय फुटबॉल संस्थांना देण्यात आली होती. वैयक्तिकरित्या पुरुषांना नाही. नेटफ्लिक्स 20 नोव्हेंबरला विश्वचषक सुरू होण्याच्या दोन आठवड्यांपूर्वी फिफा कार्यक्रम प्रसारित करीत आहे.