थॅलेसेमिया ( Thalassemia ) हा अनुवांशिक रक्त विकार आहे. या आजारात शरीर हिमोग्लोबिन बनवते. हे एकतर अनुवांशिक उत्परिवर्तनामुळे किंवा विशिष्ट मुख्य जनुकांमुळे होते. या विकारामुळे लाल रक्तपेशींचा नाश होतो आणि अशक्तपणा होतो. थॅलेसेमियाचा उपचार हा रोगाच्या प्रकार आणि तीव्रतेवर अवलंबून असतो.

रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्रे (CDC) सांगते की, थॅलेसेमिया ( thalassemia ) हा वारशाने ( passed from parents to children through genes ) रक्त विकार आहे. शरीरात हिमोग्लोबिन नावाचे प्रथिन पुरेसे तयार होत नाही तेव्हा हा रोग होतो. जेव्हा पुरेसे हिमोग्लोबिन नसते तेव्हा शरीरातील लाल रक्तपेशी योग्यरित्या कार्य करत नाहीत आणि त्या कमी कालावधीसाठी टिकतात. परिणामी रक्तप्रवाहात कमी निरोगी लाल रक्तपेशी प्रवास करतात.

लाल रक्तपेशी (RBCs) Red blood cells महत्वाच्या असतात. कारण त्या शरीरातील सर्व पेशींना ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी जबाबदार असतात. निरोगी RBC च्या कमतरता असते. ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्य होणार नाही. यामुळे व्यक्तीला थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो आणि त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. या स्थितीला ‘अ‍ॅनिमिया’ असे म्हणतात. थॅलेसेमिया असलेल्या लोकांना सौम्य ते गंभीर अशक्तपणाचा अनुभव येतो आणि नंतरचा अवयव हानी होऊ शकतो आणि प्राणघातक असू शकतो.

Thalassemia in children

डॉ. सुमन जैन, एमबीबीएस, डीसीएच, सीईओ, थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल सोसायटी यांनी 3 महिने ते 1 वर्ष वयोगटातील मुलामध्ये थॅलेसेमियाची लक्षणे नमूद केली आहेत, ती खालीलप्रमाणे आहेत:

आळशीपणा

चिडचिड

झोप न लागणे

खाण्याची इच्छा न होणे

चक्कर येणे

सुजलेले किंवा फुगलेले पोट

वारंवार आजारी पडणे

वजन न वाढणे

थॅलेसेमियाच्या मुलांना 2-3 आठवड्यांतून एकदा आजीवन, नियमित रक्त संक्रमण आवश्यक असते. याना आयर्न चेलेटिंग औषधे लिहून दिली जाऊ शकतात. मुलाचे जीवन मुख्यतः रक्त संक्रमणावर अवलंबून असल्याने, आम्ही लोकांना नियमितपणे रक्तदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे महत्त्वाचे आहे.

थॅलेसेमियाचे प्रकार

थॅलेसेमियाचे व्यापकपणे α-थॅलेसेमिया (किंवा अल्फा थॅलेसेमिया) आणि β-थॅलेसेमिया (किंवा बीटा-थॅलेसेमिया) असे वर्गीकरण केले जाते.

थॅलेसेमिया मायनर : आपल्या लोकसंख्येपैकी 4-5% त्याचे वाहक आहेत. त्यांचे Hb 9-12gm% आहे थॅलेसेमिया इंटरमिजिएट: हे 2 वर्षांच्या वयात निदान केले जाते आणि आवश्यकतेनुसार निरीक्षण आणि रक्त संक्रमण आवश्यक आहे. थॅलेसेमिया मेजर : रुग्णाला आयुष्यभर नियमित रक्त संक्रमण आणि आयर्न-चेलेटिंग औषधे आवश्यक असतात.

थॅलेसेमियासोबत जगा

थॅलेसेमिया हा आजार पालकांकडून वारशाने मिळत असल्याने हा विकार रोखणे कठीण आहे. थॅलेसेमिया ग्रस्त व्यक्तीला त्यांच्या डॉक्टरांचा नियमित सल्ला घ्यावा लागतो. त्यांना अशक्तपणा आणि थकवा, चक्कर येणे, पायात पेटके येणे, डोकेदुखी, धाप लागणे, एकाग्रता न लागणे, इत्यादी समस्या येऊ शकतात.

लसीकरण

अनेक गंभीर संक्रमण टाळण्यासाठी लस हा एक उत्तम मार्ग आहे. थॅलेसेमिया असलेल्या मुलांनी आणि प्रौढांना फ्लूच्या लसीकरणासह सर्व शिफारस केलेल्या लसीकरण मिळायला हवे. थॅलेसेमिया असलेल्या लोकांना विशिष्ट संक्रमणांसाठी "उच्च धोका" मानले जाते, विशेषत: जर त्यांची प्लीहा काढून टाकली गेली असेल आणि त्यांनी विशेष लसीकरण वेळापत्रकाचे पालन केले पाहिजे.

पोषण तत्वे

निरोगी जीवनशैली राखण्यासाठी प्रत्येकासाठी पौष्टिक पदार्थ खाणे महत्त्वाचे आहे - आपल्या शरीराला आवश्यक असलेले आवश्यक पोषक मिळवण्यासाठी आहार, फळे आणि भाज्यांचे प्रमाण जास्त आणि चरबीचे प्रमाण कमी आहे. थॅलेसेमिया असणा-या लोकांसाठी, कारण रक्तामध्ये जास्त लोह तयार होऊ शकते, लोहाचे प्रमाण जास्त असलेले अन्न मर्यादित करावे लागेल.

व्यायाम करा

व्यायाम हा एकंदरीत निरोगी जीवनशैलीचा भाग आहे आणि चांगले आरोग्य परिणाम होण्यास मदत करतो. थॅलेसेमिया असलेल्या काही लोकांना जोरदार व्यायामामध्ये भाग घेण्यास त्रास होत असला तरी, थॅलेसेमिया असलेले बरेच लोक सायकल चालवणे, धावणे आणि चालणे यासह मध्यम शारीरिक गोष्टींमध्ये भाग घेऊ शकतात.

नातेसंबंध

उबदार, आश्वासक नातेसंबंध असणे जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सहकारी, वर्गमित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांसह मित्र थॅलेसेमियाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि दैनंदिन जीवनातील तणावाचा सामना करण्यासाठी मदत देऊ शकतात.

