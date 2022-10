हैद्राबाद : 45 वयोगटातील ( World Perimenopause Day 2022 ) महिलांमध्ये रजोनिवृत्ती सुरू होते. रजोनिवृत्ती म्हणजे मासिक पाळी बंद होणे. ही एक सामान्य ( What is Perimenopause ) प्रक्रिया आहे, जी प्रत्येक स्त्रीमध्ये होते. तथापि, ( How Long Does Perimenopause Period Last ) रजोनिवृत्तीच्या काळात स्त्रीच्या शरीरात अनेक बदल होतात. ( Symptoms of Perimenopause ) काही स्त्रियांना हृदयाच्या समस्या, मूड बदलणे, चिडचिडेपणा, त्वचेच्या समस्या, केस गळणे आणि इतर अनेक शारीरिक ( How to Manage Perimenopausal Symptoms ) समस्या येतात.

पेरीमेनोपॉजची लक्षणे : जर एखाद्या महिलेला 12 महिने सतत मासिक पाळी येत नसेल, तर ती रजोनिवृत्तीच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. तथापि, आपण रजोनिवृत्तीपूर्वी पेरीमेनोपॉजपर्यंत पोहोचता. काही लक्षणांद्वारे तुम्ही पेरिमेनोपॉज ओळखू शकता. रजोनिवृत्तीच्या लक्षणांमध्ये अनियमित मासिक पाळी, गरम चमक, निद्रानाश इत्यादींचा समावेश होतो, जे स्त्रिया-स्त्रियांमध्ये बदलू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, लक्षणे खूप गंभीर असू शकतात. म्हणून, पेरीमेनोपॉज म्हणजे काय आणि त्याची लक्षणे काय आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

पेरीमेनोपॉज म्हणजे काय : एका रिसर्च जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसार, पेरीमेनोपॉज म्हणजे रजोनिवृत्तीच्या आसपास. या काळात, तुमचे शरीर रजोनिवृत्ती जवळ येत असते. जागतिक पेरीमेनोपॉज दिवस 2022. यानंतर स्त्रीचे प्रजनन वर्ष संपते. पेरीमेनोपॉजला रजोनिवृत्तीचे संक्रमणदेखील म्हणतात. प्रत्येक स्त्रीसाठी ते वेगळे असू शकते.

पेरीमेनोपॉजची लक्षणे काय आहेत : काही स्त्रियांना वयात येताच पेरीमेनोपॉझल लक्षणे दिसू लागतात. यामध्ये प्रामुख्याने अनियमित मासिक पाळीचा समावेश होतो. तथापि, काही स्त्रियांमध्ये त्यांच्या 30 च्या सुरुवातीच्या काळात हे होऊ शकते. पेरीमेनोपॉज दरम्यान, आपण अनुभवू शकता, स्त्री लैंगिक संप्रेरक इस्ट्रोजेनची पातळी असमानपणे वाढू लागते आणि कमी होते. मासिक पाळी लांब किंवा लहान असू शकते. मासिक पाळी सुरू होते, परंतु अंडाशय या काळात अंडी सोडत नाहीत. इतकेच नाही तर तुम्हाला रजोनिवृत्तीची लक्षणे जाणवू शकतात जसे की, अनियमित पाळी येणे, गरम चमकणे, योनीमार्गात कोरडेपणा आणि झोपेचा त्रास. योनी आणि मूत्राशयसह समस्या उद्भवू शकतात. प्रजनन क्षमता आणि कामवासना कमी होऊ शकते. कोलेस्टेरॉलच्या पातळीत चढ-उतार, मूड बदलण्यासारखी लक्षणे दिसू शकतात.

पेरीमेनोपॉज कालावधी किती काळ टिकतो : सरासरी पेरीमेनोपॉझल कालावधी सहसा चार वर्षे टिकतो. तथापि, ते प्रत्येक स्त्रीमध्ये बदलू शकते. काही प्रकरणांमध्ये ते फक्त दोन महिने टिकते, त्यानंतर ते 10 वर्षांपर्यंत स्त्रीला त्रास देऊ शकते. जर एखाद्या महिलेला 12 महिने मासिक पाळी येत नसेल, तर ती रजोनिवृत्तीपर्यंत पोहोचली आहे. तिचा पेरीमेनोपॉझल कालावधी संपला आहे, असे म्हटले जाते.

पेरीमेनोपॉझल लक्षणे कशी व्यवस्थापित करावी : सकस अन्न खा. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत व्यायामाचा समावेश करा. योग्य झोप घ्या. दारू किंवा धूम्रपान करू नका. तुमचे वजन नियंत्रणात ठेवा. तणाव घेणे टाळा.

