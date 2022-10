अनेक लोक स्वभावाने म्हणजे मनाने खूप चांगले असतात, पण कधी कधी त्यांच्या बोलण्याने त्यांचा चांगुलपणा बिघडतो. अनेक लोकांचे लाइफ पार्टनरदेखील (Life Partner) या प्रकारात मोडतात. ते आपल्या लाइफ पार्टनरवर खूप प्रेम करतात, पण राग आल्यावर आपल्या भाषेवर अजिबात नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. अशा वेळी तुमच्या मनातही कुठेतरी कटुता येते. जर तुम्ही तुमच्या लाइफ पार्टनरच्या या सवयीमुळे त्रस्त असाल तर काही गोष्टी फॉलो करून तुम्ही तुमच्या लाइफ (follow this tips to save your relation) पार्टनरच्या या सवयीपासून मुक्त होण्यास खूप मदत करू शकता. चला जाणून घेऊया त्या गोष्टींबद्दल-

तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा जेव्हा तुमच्या लाइफ पार्टनरचा मूड योग्य असेल (When your life partner is in the right mood) तेव्हा त्यांना सांगा की, त्यांच्या बोलण्याने तुम्हाला आणि इतरांना किती त्रास होतो. अशा परिस्थितीत पार्टनरला हेही सांगा की नकारात्मक बोलल्याने त्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो.

जर तुमच्या लाइफ पार्टनरने रागाच्या भरात असे काही शब्द बोलले असतील, जे त्यांना नंतर आठवत नसेल तर ते शब्द लाइफ पार्टनरला सांगा. यामुळे रागाच्या भरात आपण किती चुकीचे बोललो आहोत हे पार्टनरलाच कळेल. त्यामुळे त्यांची भाषा सुधारेल.

जर तुम्ही तुमच्या लाइफ पार्टनरवर सतत रागावत असाल, त्यांना दटावत राहाल तर एक दिवस असा येईल की, तुमचा पार्टनर तुमचा आदर करणे पूर्णपणे सोडून देईल. एखाद्या गोष्टीवर तुमच्यावर ओरडणे त्याच्यासाठी इतके सामान्य होईल की त्या गोष्टीचा फरक पडणार नाही.

तुमच्या लाइफ पार्टनरला रोज किमान 10 मिनिटे ध्यान करायला सांगा. यामुळे तुमच्या पार्टनरला आराम वाटेल. ध्यान केल्याने रागही कमी होतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा राग कमी येतो तेव्हा तोंडातून नकारात्मक शब्दही कमी पडतात.

तुमच्या कृतीमुळे तुमच्या लाइफ पार्टनरवर किती दडपण येईल हे तुम्हाला कळणारही नाही. त्यांना कोणतेही काम करावेसे वाटणार नाही. दिवसभर ते अस्वस्थ होऊ लागतील. तुम्‍हाला आवडणारी व्‍यक्‍ती तुमच्‍यामुळे मानसिक विस्कळीत होत आहे हे तुम्‍हाला दिसत आहे. हे ठीक आहे का? अशा परिस्थितीत, समजून घ्या की तुमचा राग तुमचे नातेसंबंध तसेच तुमच्या लाइफ पार्टनरचे आयुष्य नष्ट करू शकतो आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे.