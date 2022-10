हैद्राबाद : 'ग्लोबल हँडवॉशिंग डे' हा ( Global Handwashing Day ) एक वार्षिक ( Global Handwashing Day 2022 ) जागतिक मार्गदर्शक दिन आहे, जो ( October 15th is Global Handwashing Day ) साबणाने हात धुणे हा रोग टाळण्यासाठी आणि जीव वाचवण्यासाठी एक सोपा, प्रभावी आणि परवडणारा मार्ग आहे. त्यामुळे या दिनाला वकिली दिन म्हणून देखील ओळखले जाते. दरवर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी 'ग्लोबल हँडवॉशिंग डे' साजरा केला जातो. 'ग्लोबल हँडवॉशिंग डे'ची स्थापना ग्लोबल हँडवॉशिंग पार्टनरशिपने केली होती. globalhandwashing.org नुसार, लोकांना गंभीर वेळी साबणाने हात धुण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी सर्जनशील मार्गांची रचना, चाचणी आणि प्रतिकृती तयार करण्याची ( Affordable Way to Prevent Diseases and Save Lives ) ही एक संधी आहे.

2022 च्या जागतिक 'हँडवॉशिंग डे'ची थीम "युनिव्हर्सल हँड हायजीनसाठी एक व्हा." तुमची भूमिका असो, तुम्ही 'ग्लोबल हँडवॉशिंग डे' साजरा करू शकता. तुमचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व साधनांसाठी ही वेबसाइट केंद्रीय भांडार आहे! अलिकडच्या वर्षांतील शिकण्याचा फायदा घेऊन, हात स्वच्छतेच्या प्रगतीला गती देण्याची वेळ आता आली आहे – आणि वास्तविक बदल घडवून आणण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. जसजसे जग कोविड-19 च्या पलीकडे आपल्या नवीन सामान्यतेकडे जात आहे, तसतसे आपण सार्वत्रिक हात स्वच्छतेसाठी एकत्र आले पाहिजे.

'ग्लोबल हँडवॉशिंग डे'ची सुरुवात ग्लोबल हँडवॉशिंग पार्टनरशिप (GHP) द्वारे ऑगस्ट 2008 मध्ये स्टॉकहोम, स्वीडन येथे वार्षिक जागतिक जल सप्ताहात करण्यात आली. पहिला जागतिक हात धुण्याचा दिवस 15 ऑक्टोबर 2008 रोजी झाला. जेव्हा जगभरातील 120 दशलक्ष मुलांनी 70 हून अधिक देशांमध्ये साबणाने हात धुतले. यूएन जनरल असेंब्लीने ही तारीख निश्चित केली होती.

2008 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्षदेखील होते. 2008 पासून, समुदाय आणि राष्ट्रीय नेत्यांनी हात धुणे, सिंक आणि टिप्पी टॅप तयार करणे आणि स्वच्छ हातांचे साधेपणा आणि मूल्य प्रदर्शित करण्यासाठी जागतिक हात धुणे दिवसाचा वापर केला आहे. तेव्हापासून, जागतिक हात धुण्याचे दिवस वाढतच गेले. सरकार, शाळा, आंतरराष्ट्रीय संस्था, नागरी समाज संस्था, एनजीओ, खाजगी कंपन्या, व्यक्ती आणि बरेच काही याद्वारे जागतिक हात धुणे दिवसाचे समर्थन केले जाते.