व्हरमाँट [यूएस] : व्हरमाँट विद्यापीठाच्या नवीन संशोधनानुसार, अन्न, पोषण आणि वजनाशी संबंधित सर्वात लोकप्रिय TikTok अॅपवर मोठी सामग्री रोज ( TikTok Content Related to Food ) प्रसारित होते. त्यामुळे किशोरवयीन आणि तरुणांमध्ये हानिकारक ( Harmful Diet Culture Among Teens and Young Adults ) आहार संस्कृती ( Harmful Diet ) निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तेथील तज्ज्ञांचे सल्ल्यानुसार, यामुळे तरुणांना चुकीची माहिती मिळत असून ( New Research From University of Vermont ), ते चुकीच्या आहारपद्धतीला बळी पडत आहेत.

व्यक्तीचे वजन हे त्यांच्या आरोग्याचे सर्वात महत्त्वाचे सूचक : नुकतेच PLOS One मध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, TikTok वर मोठ्या प्रमाणावर वजन-नियमित संदेशवहन किंवा एखाद्या व्यक्तीचे वजन हे त्यांच्या आरोग्याचे सर्वात महत्त्वाचे सूचक आहे. TikTok वरील सर्वात लोकप्रिय व्हिडिओ, वजन कमी करण्याचा सल्ला देतात. आरोग्य आणि बारीक होण्याचे साधन म्हणून अन्न सादर करतात. सोशल मीडियाचा वापराने तरुणांमध्ये अव्यवस्थित खाणे आणि पौगंडावस्थेतील आणि तरुणांमध्ये टिकटाॅक वापराचे फॅड झाले आहे. त्यामुळे त्याचा अवलंब केल्याने त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

TikTok वर दररोज आहार, वजनसंबंधी मोठ्याप्रमाणात माहिती अपलोड : "दररोज, लाखो किशोरवयीन आणि तरुण प्रौढांना TikTok वर मोठ्याप्रमाणात सामग्री दिली जात आहे. जी अन्न, पोषण आणि आरोग्याचे एक अतिशय अवास्तव आणि चुकीचे चित्र रंगवते," असे वरिष्ठ संशोधक लिझी पोप, सहयोगी प्राध्यापक आणि UVM मधील आहारशास्त्रातील डिडॅक्टिक प्रोग्रामचे संचालक यांनी सांगितले. "वजन कमी करण्यात टिक टॉकमध्ये अडकणे हे खरोखरच कठीण वातावरणाचे द्योतक आहे. जे भविष्यात तुमच्या आरोग्याला हानिकारक असू शकते. विशेषत: प्लॅटफॉर्मच्या मुख्य वापरकर्त्यांसाठी, जे तरुण लोक आहेत "

टीकटाॅक वरील व्हिडीओंना 10 हॅशटॅगपैकी प्रत्येकाला एक अब्जाहून अधिक व्ह्यूज : पोषण आणि शरीराच्या प्रतिमेशी संबंधित स्केलवर TikTok सामग्री पाहणारा हा पहिला अभ्यास आहे. पोषण, अन्न आणि वजन यासाठी 10 ट्रेंडिंग हॅशटॅगमधील टॉप 100 व्हिडीओंच्या सखोल विश्लेषणावर आधारित निष्कर्ष काढले आहेत. जे नंतर प्रमुख थीमसाठी कोड केलेले होते. 2020 मध्ये जेव्हा अभ्यास सुरू झाला तेव्हा 10 हॅशटॅगपैकी प्रत्येकाला एक अब्जाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते. TikTok चा वापरकर्ता बेस वाढल्याने निवडलेल्या हॅशटॅगमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

लेखिका मारिसा मिनाडेओ यांच्या मतानुसार : "टिकटॉकवर वजनाचा विषय किती प्रचलित आहे, हे पाहून आम्हाला सतत आश्चर्य वाटले. कोट्यवधी लोक इंटरनेटवर वजनाविषयी सामग्री पाहत आहेत. ही वस्तुस्थिती आपल्या समाजात आहार संस्कृतीच्या भूमिकेबद्दल बरेच काही सांगते." असे सह-लेखिका मारिसा मिनाडेओ यांनी सांगितले. ज्याने यूव्हीएममध्ये तिच्या पदवीपूर्व प्रबंधाचा भाग म्हणून संशोधन केले.

वजन-समावेशक पोषण हा खरोखर मानवतेकडे पाहण्याचा एकमेव मार्ग : UVM मधील पोषण आणि अन्न विज्ञान विभाग अलीकडच्या वर्षांत वजन-आदर्श मानसिकतेपासून दूर गेला आहे आणि आहारशास्त्र निर्देशांसाठी वजन-समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ही पद्धत प्रत्येकासाठी "सामान्य" वजन आहे. जे साध्य करण्यायोग्य किंवा वास्तववादी आहे ही धारणा नाकारते आणि त्याऐवजी एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी आरोग्य आणि कल्याणासाठी वजन नसलेल्या मार्कर वापरण्यावर लक्ष केंद्रित करते. पोपचा असा दावा आहे की, जर समाजाने भारनियमन कायम ठेवले, तर चरबीचा पूर्वाग्रह कायम राहील. पोप म्हणाले, "जशी लोकांची उंची वेगळी असते, त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे वजनही वेगळे असते." "वजन-समावेशक पोषण हा खरोखर मानवतेकडे पाहण्याचा एकमेव मार्ग आहे."

TikTok निर्मात्यांचा एकूण पोषण सामग्रीच्या लँडस्केपवर फारसा प्रभाव नाही : एखाद्याच्या आरोग्याचे मूल्यांकन करण्याची अधिक व्यापक पद्धत म्हणून वजन-समावेशक पोषण लोकप्रियतेत वाढत आहे. Minadeo, एक UVM आरोग्य आणि समाज प्रमुख, आणि तिचे सल्लागार पोप पोषण आणि निरोगी खाण्याच्या सवयींबद्दल ज्ञानाचा स्त्रोत म्हणून TikTok च्या कार्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी उत्सुक होते. शैक्षणिक पोषण क्षेत्रात प्रभावशाली मानल्या गेलेल्या TikTok निर्मात्यांचा एकूण पोषण सामग्रीच्या लँडस्केपवर फारसा प्रभाव पडत नाही हे जाणून त्यांना धक्का बसला.

अभ्यासात विश्‍लेषित केलेली बहुतेक सामग्री गोरे, महिला किशोर आणि तरुण प्रौढांनी तयार केली होती. नोंदणीकृत आहारतज्ज्ञ, डॉक्टर किंवा प्रमाणित प्रशिक्षक यांसारख्या क्रेडेन्शियल्ससह स्वत:ची ओळख करून देणारे लोक म्हणून संशोधकांनी तज्ज्ञांच्या आवाजाची व्याख्या केली. फार कमी निर्मात्यांनी हे निकष पूर्ण केले. पोप म्हणाले, "आम्ही तरुणांना गंभीर विचार कौशल्ये आणि सोशल मीडियाच्या बाहेर त्यांची स्वतःची शरीर प्रतिमा विकसित करण्यात मदत केली पाहिजे." "परंतु आपल्या शरीराशी, अन्नाशी आणि आरोग्याशी आपण कसा संबंध ठेवतो याचा मूलगामी पुनर्विचार करण्याची आपल्याला खरोखर गरज आहे. हे खरोखर आपल्या सभोवतालच्या प्रणाली बदलण्याबद्दल आहे जेणेकरून लोक उत्पादक, आनंदी आणि निरोगी जीवन जगू शकतील," पोप म्हणाले.