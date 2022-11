नवी दिल्ली : डेंग्यू ( Dengue ) तापाने ( Mosquito ) थैमान घातले असून, कालांतराने त्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. दरवर्षी, डासांच्या चावण्यामुळे जगभरातील लाखो लोकांना डेंग्यू ताप येतो. मान्सूनच्या आगमनानंतर, भारतात प्रकरणे वाढू लागतात आणि त्यानंतरच्या महिन्यांत नाटकीय वाढ अनुभवली जाते. दिल्ली महानगरपालिकेने ( These Super Fruits will Help You Recover Faster From Dengue ) आपल्या ( Municipal Corporation of Delhi Reported Around 900 Dengue Cases in City ) आकडेवारीच्या आधारे ऑक्टोबरमध्ये शहरात सुमारे 900 डेंग्यू रुग्णांची नोंद केली. जलद उपचारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यासाठी, सजग आहार पाळणे ( Promote Speedy Healing and Strengthen Immunity ) आणि जीवनसत्त्वे आणि पोषक तत्वांनी मजबूत असलेले पदार्थ खाणे महत्वाचे ( Consume Foods That are Strong in Vitamins and Nutrients ) आहे.

काही फळे तुमचे करतील डेंग्यूपासून संरक्षण; संशोधनातून निष्पन्न : "जलद बरे होण्यासाठी आणि डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी रुग्णांना योग्य विश्रांती घेण्याचा आणि भरपूर द्रवपदार्थ पिण्याचा सल्ला दिला जात असताना, काही सुपर फूड्स आहेत जे एखाद्याची ताकद परत मिळवण्यास मदत करतात. वरूण खुराना, फिटनेस तज्ञ, सुपरफ्रुट्सच्या यादीत खाली सामायिक करतात जे एखाद्याला मदत करतात. आजारातून लवकर बरे व्हा आणि संपूर्ण आरोग्याला आधार द्या.

किवी : विविध अभ्यासांनुसार किवी फळाचा डेंग्यू ताप आणि इतर लक्षणांवर मजबूत उपचारात्मक प्रभाव असल्याचे आढळून आले आहे. त्यात तांबे असते, जे निरोगी लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी आणि संसर्गाचा प्रतिकार वाढवण्यासाठी विशेषतः महत्वाचे आहे. हे पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ई आणि व्हिटॅमिन ए चे समृद्ध स्त्रोत आहे जे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखते. आपण प्रतिकारशक्तीबद्दल देखील बोलू शकतो कारण किवीमध्ये व्हिटॅमिन सी चांगली आहे आणि डेंग्यू इत्यादींविरूद्ध लढण्यासाठी नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती महत्त्वपूर्ण आहे.

किवी हे फळ तुमचे करील संरक्षण

डाळिंब : डाळिंब त्याच्या उच्च लोह सामग्रीसाठी वेगळे आहे. हे निरोगी रक्तातील प्लेटलेटची संख्या टिकवून ठेवण्यास मदत करते, जे डेंग्यूपासून बरे होण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याच्या सेवनाचा शरीरावर एकूणच सकारात्मक प्रभाव पडतो; हे थकवा आणि थकवा यांचा सामना करते, जे डेंग्यूमध्ये सामान्य आहे आणि तीव्र अवस्थेत बरे झाल्यानंतर अनेक आठवडे टिकून राहते.

डाळींब हे फळ तुमचे डेंग्यूपासून करील संरक्षण

माल्टा : डेंग्यूच्या रुग्णांसाठी लिंबूवर्गीय फळे फायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. माल्टामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण जास्त असते. डेंग्यूचा संसर्ग असलेल्या रुग्णांना डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता असते आणि माल्टा शरीराला हायड्रेटेड राहण्यास मदत करते, तसेच थकवा दूर करते आणि प्रतिकारशक्ती वाढवते. रुग्णांच्या रोजच्या जेवणात एक साधा कप माल्टाचा रस टाकल्याने त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती लक्षणीयरीत्या मजबूत होऊ शकते.

माल्टा हे फळ तुमचे डेंग्यूपासून करील संरक्षण

पपई : पपईचा अर्क हा पपेन आणि काइमोपॅपेन या पाचक एंझाइमचा चांगला स्रोत आहे. जे पचनास मदत करते, फुगणे थांबवते आणि इतर पाचन समस्यांवर उपचार करतात. डेंग्यूशी लढण्यासाठी पपईची पाने हा अत्यंत शिफारस केलेला उपाय आहे आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणावर सेवन केला जातो. पपईच्या पानांचा ताजे पिळलेला रस ३० मिली प्लेटलेटची संख्या वाढवून डेंग्यूच्या उपचारात मदत करतो.

पपई हे फळ तुमचे डेंग्यूपासून करील संरक्षण

नारळ पाणी : हा पाण्याचा नैसर्गिक स्रोत आहे जो आवश्यक खनिजे आणि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करतो. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, डेंग्यूनंतर निर्जलीकरण होते आणि नारळाच्या पाण्यात पुरेशी खनिजे आणि क्षार असतात जे शरीराला हायड्रेट ठेवतात. त्वरीत बरे होण्यासाठी भरपूर द्रवपदार्थ सेवन करण्याची शिफारस केली जाते आणि नारळ पाणी हे आवश्यक आणि सहज उपलब्ध असलेल्या द्रवांपैकी एक आहे जे शरीराला जलद बरे करण्यास मदत करते.

नारळाचे पाणी तुमचे डेंग्यूपासून करील संरक्षण

ड्रॅगन फ्रूट : शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स, उच्च फायबर आणि लोह सामग्रीसह पॅक असण्याबरोबरच, ते व्हिटॅमिन सीचा समृद्ध स्त्रोत देखील आहे. ते रुग्णांची सेल्युलर प्रतिकारशक्ती वाढवते आणि डेंग्यू हेमोरेजिक तापापासून संरक्षण करते. डेंग्यू तापामुळे अनेकदा हाडांमध्ये तीव्र वेदना होतात आणि ड्रॅगन फळ हाडांची ताकद पुनर्संचयित करण्यात मदत करते आणि शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे हिमोग्लोबिन वाढवते.

ड्र्रॅगन फ्रूट हे फळ तुमचे डेंग्यूपासून करील संरक्षण

केळी : केळी हे सहज पचणाऱ्या फळांच्या श्रेणीत येतात. डेंग्यूच्या परिणामातून लवकर बरे होण्यासाठी, रुग्णांना पचायला सोपे आणि पोषक तत्वांचा पुरेसा प्रमाण असलेले अन्न खाण्याचा आणि संतुलित आहार ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. पचनास मदत करणार्‍या सर्वोत्तम पदार्थांपैकी एक असण्याव्यतिरिक्त, ते पोटॅशियम, व्हिटॅमिन बी 6 आणि व्हिटॅमिन सी मध्ये समृद्ध आहेत जे रोगातून बरे होण्यासाठी बूस्टर म्हणून काम करतात. आवश्यक वैद्यकीय सेवा मिळणे ही प्राथमिक गरज असताना, वर नमूद केलेले सुपरफूड हे जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचे समृद्ध स्रोत असल्याने ते जलद बरे होण्यासाठी बूस्टर म्हणून काम करतात म्हणून शिफारस केली जाते.