वॉशिंग्टन: कोविड-19 च्या वारंवार संपर्कात आल्याने पीडितांमध्ये अवयव निकामी होण्याचा आणि मृत्यूचा धोका वाढतो, असे एका नवीन अभ्यासात म्हटले आहे. या संदर्भात, लोकांनी पुन्हा संसर्ग होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी जागरुक असले पाहिजे. शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की, कोरोना संसर्गाची वारंवार लागण झाल्यास रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज वाढेल. फुफ्फुसे, हृदय, मेंदू, रक्त, स्नायू आणि पचनसंस्थेमध्ये (organ failure) अडचणी निर्माण होतात हे स्पष्ट केले आहे. रीइन्फेक्शनमुळे मधुमेह, किडनीचे आजार आणि मानसिक आरोग्य समस्या होऊ शकतात. त्यांनी स्पष्ट केले की, जसजसे पुनर्संक्रमणांची संख्या वाढते तसतसे आरोग्य धोक्यातही वाढ होते (Health risks also increase). (The threat of organ failure with repeated covid)

संसर्गामुळे मृत्यूची संख्या: केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी सकाळी 8 वाजता जारी केलेल्या अद्ययावत आकडेवारीनुसार, आणखी 53 लोकांचा मृत्यू झाल्याने भारतातील मृतांची संख्या 5,29,077 झाली आहे. या 53 प्रकरणांमध्ये, 46 लोकांचा देखील समावेश आहे, ज्यांची नावे जागतिक महामारीमुळे प्राण गमावलेल्या रुग्णांच्या यादीत जोडली गेली आहेत. अद्ययावत आकडेवारीनुसार, देशात कोरोना विषाणू संसर्गावर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या 17,618 वर आली आहे. एकूण प्रकरणांच्या 0.04 टक्के आहे. गेल्या 24 तासांत उपचार घेत असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत 294 ची घट नोंदवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, रुग्णांच्या बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर 98.78 टक्के झाला आहे.

अद्यतनित आकडेवारीनुसार: आकडेवारीनुसार, देशात आतापर्यंत एकूण 4,41,07,943 लोक संसर्गमुक्त झाले आहेत, तर कोविड-19 मुळे मृत्यूचे प्रमाण 1.18 टक्के आहे. त्याच वेळी, देशव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत कोविड-19 विरोधी लसींचे 219.64 कोटी डोस देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, 7 ऑगस्ट 2020 रोजी देशात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांची संख्या 20 लाख, 23 ऑगस्ट 2020 रोजी 30 लाख आणि 5 सप्टेंबर 2020 रोजी 40 लाखांहून अधिक झाली होती. 16 सप्टेंबर 2020 रोजी संसर्गाची एकूण प्रकरणे 50 लाख, 28 सप्टेंबर 2020 रोजी 60 लाख, 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी 70 लाख, 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी 80 लाख आणि 20 नोव्हेंबर रोजी 90 लाखांवर गेली.

संसर्गामुळे मृत्यू: 19 डिसेंबर 2020 रोजी देशात या प्रकरणांची संख्या एक कोटींहून अधिक झाली होती. गेल्या वर्षी 4 मे रोजी, संक्रमितांची संख्या 20 दशलक्ष आणि 23 जून 2021 रोजी ती 30 दशलक्ष पार केली होती. यावर्षी 25 जानेवारी रोजी संसर्गाची एकूण प्रकरणे चार कोटींच्या पुढे गेली होती. भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात गेल्या 24 तासांत संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या चार घटनांपैकी प्रत्येकी एक दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक आणि राजस्थानमधील आहे. Omicron चे नवीन सब-व्हेरियंट BF7 चीनला लॉकडाउन करण्यास भाग पाडत आहे.